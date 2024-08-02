Доплата пенсіонерам після 80 років: хто отримає майже 1000 грн додатково

Пенсіонери, які досягли певного віку, отримують не лише пенсію, а й додаткові виплати.

Факти ICTV дізнавалися, скільки становить доплата пенсіонерам після 80 років і хто отримає майже 1000 грн додатково.

Яка надбавка пенсіонерам після 80 років

Відповідно до закону України усі пенсіонери поважного віку отримують доплати. Це стосується осіб, які досягли 70-річного віку. Чим старший пенсіонер, тим вищою буде доплата до пенсії. Але виплачується вона лише у тому разі, якщо пенсія людини не перевищує 10 340,35 грн.

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Хто та скільки доплат отримає:

Пенсіонери, вік яких 70-74 роки, отримають 300 грн доплати.

Для осіб віком 75-79 років доплата становить 456 грн.

Якщо вік людини більше, ніж 80 років, то пенсіонер отримає 570 грн.

Всі ці доплати не потрібно додатково оформлювати та кудись звертатися. Вони нараховуються автоматично.

Чи мають право на надбавку до пенсії пенсіонери після 80 років

Є ще одна виплата, яку можуть отримати пенсіонери, старші за 80 років. На відміну від попередньої виплати, ці додаткові гроші до пенсії потрібно оформлювати.

Спеціальна надбавка до пенсії виплачується не всім пенсіонерам, а лише певним категоріям.

Хто може отримати спеціальну надбавку до пенсії:

Пенсіонери, вік яких понад 80 років

Особи, що отримують пенсію за віком

Проживають самі

Мають потребу в постійному догляді через стан здоров’я

Доплата в розмірі 40% від прожиткового мінімуму призначена для осіб, які втратили працездатність. Наразі ця виплата становить 944 грн. Ця доплата не нараховується автоматично, тож доведеться звертатися до Пенсійного фонду.

Доплата нараховується відповідно до ст 18 Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремих категорій осіб.

Щоб отримати цю доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати такий перелік документів:

Заяву

Посвідчення особи

Ідентифікаційний код

Документи, які доводять, що сталося погіршення здоров’я.

Це висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує необхідність догляду та погіршення стану здоров’я.

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