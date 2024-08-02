НБУ спрогнозував підвищення тарифів на газ та опалення: коли очікувати

Національний банк України очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення вже з наступного року.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за липень 2024 року.

Коли почнуть підвищувати тарифи на газ та опалення

Нацбанк прогнозує, що окремі тарифи на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) залишаться незмінними протягом 2024 року.

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Одначе складна ситуація в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів протягом наступних років.

За даними Нацбанку, очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

На що вплине підвищення тарифів на газ та опалення

Зазначається, що невизначеність щодо термінів та величини коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції.

Крім того, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергосекторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

Водночас триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції.

Проте накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Тож це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

У звіті НБУ пояснюється, що мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін.

Одначе їх поступове приведення до ринкових рівнів, яке, згідно з прогнозами, розпочнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником протягом двох наступних років (у 2025–2026 рр.).

Джерело : НБУ

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