Підстави для звільнення з військової служби: повний перелік

Новий закон про мобілізацію містить підстави для звільнення з військової служби. Факти ICTV розказують, хто має право на звільнення з військової служби в Україні у 2024 році.

Звільнення з військової служби 2024: підстави

Згідно з новим законом про посилення мобілізації підстави для звільнення з військової служби мають:

особи, яким встановлено інвалідність;

люди, які перебували в полоні;

особи, яких обрано народним депутатом України;

генерали за рішенням військового керівництва;

особи, яких призначено на посаду судді – член Вищої ради правосуддя, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Конституційного Суду України, керівник Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя.

Підстави для звільнення з військової служби за сімейними обставинами:

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жінки-військовослужбовці, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною;

жінки-військовослужбовці у зв’язку з вагітністю;

жінка у разі, якщо обоє із подружжя проходять військову службу та мають дитину чи дітей віком до 18 років;

військовослужбовець, у якого на утриманні три та більше дітей віком до 18 років (не стосується осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів);

військовослужбовець, який самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду;

військовослужбовець, який має дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, помер або відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

військовослужбовець, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років (якщо відсутні інші осіби, які зобов’язані її виховувати);

військовослужбовець, який утримує повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

військовослужбовець, який повинен здійснювати постійний догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю І чи ІІ групи;

військовослужбовець, який має піклуватися про людину, визнану судом недієздатною (якщо немає можливості піклуватися про неї іншим особам)

військовослужбовець, який виховує дитину, хвору на тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, тяжкі перинатальні ураження нервової системи, дитячий церебральний параліч, онкологічні, онкогематологічні захворювання, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), тяжкі психічні розлади, хронічні або гострі захворювання нирок (IV ступінь);

військовослужбовець, який виховує дитину, яка дістала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги;

військовослужбовець, який повинен доглядати за дружиною або чоловіком з інвалідністю ІІІ групи, яка була встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності одного з парних органів, кінцівок (кінцівки), стоп ніг (стопи ноги), кисті (кистей) руки, або за наявності у дружини (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

військовослужбовець, який має здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи (якщо немає інших членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд).

Підстави для звільнення з військової служби мають військовослужбовці, які є:

усиновлювачами, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування; прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина віком до 18 років, позбавлена батьківського піклування.

Тож підстави для звільнення військовослужбовців в Україні залежать від низки чинників, зокрема від сімейних обставин, стану здоров’я людини та інших поважних причин.

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