У Донецькій області ситуація на фронті залишається дуже складною. Ворог намагається атакувати позиції українських захисників на Покровському напрямку.

Село Веселе – що відбувається на Покровському напрямку

Як повідомляє Deep State, армія РФ нібито окупувала село Веселе, розташоване східніше Гродівки у Донецькій області.

– Ситуація критична та продовжує погіршуватися. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують аналітики Deep State, за останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які росіяни скидають на позиції українських воїнів.

Водночас РФ застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони Сил оборони України.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ про село Веселе

У Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували й не спростовували повідомлення про нібито окупацію села Веселе на Покровському напрямку Донецької області.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог справді інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку.

У Генштабі повідомили, що РФ протягом дня здійснила 43 штурмові й наступальні дії.

Найбільша активність російських військ зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного. Шість боєзіткнень на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками Генштабу, воїни ЗСУ ліквідували 92 та поранили 135 окупантів.

Знищено два автомобілі та гармата Д-30. Знешкоджено чотири ворожих авто, САУ 2С1 Гвоздика і РСЗВ БМ-21 Град російських військ.

