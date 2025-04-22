Якщо ви вирішили розпочати власний бізнес, то вам необхідно відкрити ФОП. Зробити це можна декількома способами — онлайн (через Дію) та офлайн (за допомогою ЦНАП або державного реєстратора).

Як відкрити ФОП, куди звертатися офлайн та які документи необхідні в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як відкрити ФОП в Україні у 2025 році

Зареєструвати статус ФОП (фізична особа-підприємець) офлайн можна звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання. Для цього необхідно заповнити заяву на реєстрацію ФОП та надати відповідний пакет документів.

Зараз дивляться

Для відкриття ФОП потрібні такі документи:

паспорт;

індивідуальний податковий номер (РНОКПП (ІПН));

заява на реєстрацію ФОП (можна заповнити на місці);

заява про перехід на спрощену систему оподаткування (за необхідності).

Заява на відкриття ФОП розглядатиметься протягом доби. Після чого підприємцю буде надана виписка з Єдиного державного реєстру. Її можна отримати в електронному кабінеті сервісу на порталі Дія.

Окрім ЦНАПу, для реєстрації ФОП можна звернутися до акредитованого державного реєстратора – процедура та пакет документів аналогічні.

Як зареєструвати ФОП: на що звернути увагу

Відкрити ФОП можуть громадяни України, яким виповнилось 18 років. Зробити це можна за місцем прописки чи за офіційно зареєстрованим місцем проживання.

ВПО можуть зареєструвати ФОП не за місцем прописки, але попередньо необхідно отримати документ про тимчасову реєстрацію у Державній міграційній службі України.

Для відкриття ФОП необхідно:

Обрати КВЕД. Класифікатор видів економічної діяльності можна знайти на сайті Держкомстату. ФОП має право займатися підприємницькою діяльністю лише за тими кодами, які записані в реєстраційних документах. Під час подання реєстраційних документів необхідно вказати основний КВЕД. Він характеризує головний напрям бізнесу, тобто за ним ФОП буде отримувати найбільший дохід.

Якщо документи подаються у паперовому вигляді, то основним КВЕДом буде вважатися, той що вказаний у списку першим. Податкове законодавство не забороняє вести бізнес одразу в кількох галузях, тому кількість КВЕД, які можна зареєструвати, необмежена.

Обрати групу для ФОП. Система оподаткування може бути загальною або спрощеною (єдиний податок). Загальну систему використовують підприємства з великою кількістю найманих працівників. Розмір податку за такої системи оподаткування визначається відсотком від суми чистого прибутку за місяць. Спрощена система підходить для невеликих підприємств. ФОП на цій системі сплачують єдиний податок (ЄП). Це фіксована сума чи відсоток від обсягу доходу.

Загалом Податковий кодекс України (ПКУ) визначає 4 групи платників єдиного податку (ЄП):

1 група ФОП — підприємці без найманих працівників, які займаються роздрібною торгівлею на ринках або наданням побутових послуг людям.

2 група ФОП – невеликі бізнеси з більшим обсягом доходів, ніж у попередній групі та кількістю працівників не більш ніж 10 осіб. Максимальний річний дохід має становити 5,9 млн грн на рік.

3 група ФОП — підприємці, які можуть працювати самостійно або наймати необмежену кількість робітників. Протягом року обсяг доходу не має перевищувати 8,2 млн грн.

4 група ФОП — підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю. Для них передбачені спеціальні системи оподаткування. Немає максимального річного ліміту доходу.

Відкрити рахунок для ФОП — можна в будь-якому відділенні банку. Згідно з п. 69.4 Податкового кодексу України, видаткові операції за рахунком можуть розпочатися лише після того, як банк отримає повідомлення від органу контролю про взяття рахунку на облік.

— можна в будь-якому відділенні банку. Згідно з п. 69.4 Податкового кодексу України, видаткові операції за рахунком можуть розпочатися лише після того, як банк отримає повідомлення від органу контролю про взяття рахунку на облік. Отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Він буде необхідний підприємцю для реєстрації ФОП онлайн. Також, надалі, за допомогою КЕП підприємець зможе розв’язувати питання пов’язані з електронною комерцією:

підписувати електронні документи; подавати податкову звітність в електронній формі; реєструвати ПРРО.

Обирати спосіб реєстрації та відкрити ФОП. Ми вже розказали раніше, як саме можна зареєструвати ФОП в Україні у 2025 році.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.