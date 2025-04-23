КНУБА та ВЕЛЮКС Україна домовилися спільно розвивати будівельну освіту

16 квітня 2025 року Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) та компанія ВЕЛЮКС Україна підписали меморандум для створенння спільних проєктів у галузі освіти, науки та інновацій у сфері сталого будівництва.

Про це йдеться на сайті Міносвіти України.

КНУБА та компанія ВЕЛЮКС Україна розпочали співпрацю

Меморандум передбачає обмін досвідом щодо передових методів і технологій навчання, підходів до проєктування та будівництва, залучення фахівців-практиків до навчального процесу, проведення спільних наукових досліджень, практичного залучення студентів та популяризацію інженерно-будівельних професій серед молоді.

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– У сучасних умовах співпраця між університетом і бізнесом стає необхідністю. Вона допомагає краще адаптовувати освітні програми до реальних потреб галузі, залучати практиків до навчального процесу та відкривати студентам доступ до новітніх технологій завдяки міжнародному досвіду. Для нас таке партнерство – це можливість зробити підготовку фахівців більш прикладною та актуальною, – наголосив ректор КНУБА Олексій Дніпров.

Своєю чергою генеральний директор ВЕЛЮКС Україна Юрій Ткаченко зазначив, що компанія VELUX вже багато років у світі підтримує ініціативи з розвитку сталого будівництва.

– Ми віримо, що інвестувати в освіту – це інвестувати в сильну, компетентну й інноваційну Україну. Для нас співпраця з КНУБА – це цінний міст між теорією та практикою і безумовна підтримка України на шляху до її відновлення, – наголосив Юрій Ткаченко.

Співпраця КНУБА та компанії ВЕЛЮКС Україна передбачає проведення конференцій, семінарів, виставок і конкурсів студентських робіт, підтримку високого рівня кваліфікації викладачів, зокрема у сфері сталого будівництва, а також допомогу у підготовці сучасної навчальної літератури.

Понад 20 років в Україні працює данська компанія VELUX (у світі – понад 80 років). Вона пропонує інноваційні рішення для природного освітлення, вентиляції та енергоефективного будівництва.

Одна з останніх ініціатив компанії VELUX – це концепт Living Places, метою якого є зменшення впливу на клімат, підвищення якості життя та створення доступного і масштабованого житла. Концепт безкоштовний та доступний для фахівців галузі.

Фото: КНУБА

Джерело : Міносвіти

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