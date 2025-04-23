Україна і РФ мають піти один одному на зустріч у переговорах за участі США – Рубіо

США можуть дійти висновку, що війна Росії проти України не має рішення і перейти до “інших пріоритетів”, якщо Москва і Київ не зроблять кроки на зустріч один до одного.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для The Free Press.

Позиції США щодо війни в Україні

Він повторив, що у російсько-української війни “немає простого рішення”.

Зараз дивляться

– У цієї війни немає військового кінця. Ми повинні бути відверті. Росія не збирається просто взяти і захопити всю Україну. І Україна не збирається відкинути їх назад, туди, де вони були до 2014 року. Я б сказав, що ми беремо участь у тому, щоб зрозуміти, якою є позиція Росії. Зараз ми краще розуміємо це, тому що ми дійсно почали говорити з ними після трьох років мовчання, – сказав він.

При цьому він додав, що США намагаються зрозуміти позицію України, і з’ясувати, “чи перебувають ці хлопці взагалі в одному районі, оскільки в них абсолютно різні поштові індекси”, додав Рубіо, говорячи про Москву та Київ.

У процесі подібних переговорів Вашингтон і зможе дійти висновку, наскільки РФ і Україна близькі одна до одної і чи можливий мир загалом.

– Ми зробили все можливе. Ми витратили багато часу і сил на найвищих рівнях нашого уряду. Ми продовжуватимемо робити це доти, доки існує реалістичний шлях уперед. Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що ми занадто далекі один від одного, а руху вперед недостатньо, нам, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих речей, – сказав держсекретар США.

Головний американський дипломат повторив заяви слова президента США Дональда Трампа про те, що “це не наша війна” і Америка “намагається допомогти всім її закінчити”.

Рубіо говорячи про Іран, що Трамп прихильний до “мирного врегулювання”, а тому також хоче покласти край війні Росії проти України.

Раніше видання The Washington Post писало, що переговори між США, Європою та Україною в Лондоні могли бути зірвані на високому рівні через небажання Києва визнавати окупацію українських територій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.