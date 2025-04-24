РФ атакувала Київ північнокорейськими балістичними KN-23 – Defense Express

Під час масованої повітряної атаки на Київ вночі 24 квітня російські війська запустили кілька балістичних північнокорейських ракет KN-23.

Про це свідчать результати аналізу уламків, пише Defense Express з посиланням на власні джерела.

Росія використала для удару по Києву балістичні ракети KN-23

– РФ для комбінованого удару по Києву у ніч на 24 квітня використала балістичні ракети KN-23 з КНДР, разом із крилатими ракетами та дронами типу Shahed-136, – повідомляє військовий портал.

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Згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, країна-агресор використала 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, які були запущені з Брянської, Воронезької та Курської областей. Сили ППО збили сім.

Експерти Defense Express також проаналізували відео з мережі з падінням KN-23 на житлову забудову, на якому видно ще одну хмару від вибуху.

– Маємо нагадати, що навіть у разі підбиття балістичної ракети вона все одно падає і якщо не було знищено бойову частину, то вона детонує на землі, – пояснюють вони.

За даними очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, вночі 24 квітня на Київ летіло все: Калібри, балістика, Шахеди. У Києві та області лише дронів зафіксували 45 одиниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Defense Express

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