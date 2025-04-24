Тіло журналістки Рощиної, яка загинула у полоні РФ, повернули в Україну

До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, про смерть якої у російському полоні стало відомо у жовтні 2024 року.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Тіло Рощиної повернули в Україну

За словами посадовця, особу Рощиної ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

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— Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу, — сказав Тимченко.

Що відомо про смерть Вікторії Рощиної

Російські окупанти викрали українську журналістку Вікторію Рощину на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року.

Спершу вона вважалася зниклою, але у травні 2024 року РФ вперше підтвердила, що журналістка перебуває у її полоні.

ЗМІ писали, що журналістку утримували у виправній колонії № 77 у Бердянську та СІЗО № 2 у Таганрозі, що на території РФ. СІЗО в Таганрозі називають “одним із найбільш жорстоких місць утримання для українців на території РФ”.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Україні підтвердили її смерть у полоні РФ у жовтні 2024 року. Також омбудсмен Дмитро Лубінець отримав офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть Рощиної.

Рощина працювала на видання Hromadske. Також вона публікувалася пізніше в Українській правді та Радіо Свобода. У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду За мужність у журналістиці.

Фото: Women Press Freedom

Джерело : ЦензорНЕТ

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