У МОН повідомили про зменшення кількості бюджетних місць на аспірантуру у 2025 році

У МОН визначили перелік міст, у яких цьогоріч проводитиметься складання ЄВІ та ЄВВ для вступу до аспірантури. Екзаменаційні центри працюватимуть у 27 містах та населених пунктах. Реєстрація розпочнеться 2 травня і триватиме до 23 травня. Для тих, хто не встигне зареєструватися в основний період, передбачено додаткову сесію 16–17 червня.

Факти ICTV дізнавалися, яка кількість бюджетних місць при вступі в аспірантуру у 2025 році.

Вступ в аспірантуру-2025: кількість бюджетних місць

Цього року кількість бюджетних місць для вступу на аспірантуру зменшать з 7 до 5 тисяч. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

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Він зазначив, що цього року пріоритет надаватиметься інженерним і природничим спеціальностям. Водночас скорочення пояснив тим, що торік кількість місць була надмірною і викликана, радше, бажанням отримати відстрочку, ніж справжнім прагненням до наукової роботи.

– Ми прогнозуємо приблизно 5 тис. місць в аспірантуру, але точної цифри ще немає. І, очевидно, перевага буде на інженерні та природничі спеціальності. – сказав Михайло Винницький.

За словами заступника міністра, торік був величезний ажіотаж, але переважно через відстрочку. Цього року такого не очікується, і кожен, хто справді хоче досліджувати, зможе вступити. Але важливо, щоб бюджетні місця використовувались за призначенням.

Міністерство освіти і науки прагне, щоб бюджетні місця отримували саме ті, хто дійсно налаштований на наукову діяльність — написання дисертацій, проведення досліджень та впровадження інновацій.

Саме з цією метою вперше запроваджується електронна система подання заяв через кабінет вступника, що має зробити процес більш прозорим і спрямованим на вмотивованих кандидатів.

Вступ в аспірантуру на бюджет

Михайло Винницький зазначив, що у 2025 році державне фінансування навчання в аспірантурі передбачається лише для денної форми. Заочна форма навчання буде здійснюватися на контрактній основі, тобто навчання буде платним.

Як і минулого року, право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті, хто вступить на навчання в аспірантурі на денну форму і на бюджетній основі. Студенти заочної форми навчання, які навчатимуться за контрактом, такого права не матимуть.

Нагадаємо, що цього року найменше абітурієнтів обрали фізику та хімію як четвертий предмет на НМТ, що може свідчити про зниження зацікавленості у природничих науках серед вступників.

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