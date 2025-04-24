Україна хотіла б, щоб сила США була спрямована проти Росії, оскільки це агресор – Зеленський

Україна воліла б, щоб сила і вплив Сполучених Штатів, яку може застосувати Вашингтон у мирному процесі, була спрямована саме проти Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для американського блогера Бена Шапіро.

Україна хотіла б бачити США на своєму боці

– Ми розцінюємо (США, – Ред.) як сильного стратегічного партнера із впливом, і ми дійсно хотіли б досягти миру через силу. Це було б корисно для Росії, щоб сила була спрямована проти Росії, оскільки вони є агресором, — заявив президент.

Глава держави додав, що сьогодні США зайняли роль посередника у конфлікті, коли ж Київ дивиться на Вашингтон, як на стратегічного партнера.

Зараз дивляться

– І ми дійсно хотіли б, щоб ці сили були спрямовані проти Росії, бо саме вона є агресором. Ми прагнемо до спільного розуміння, що агресором є Росія, а не ми. Ми дуже хочемо, щоб Сполучені Штати не шукали балансу в цих словах, — заявив Зеленський.

Президент України також подякував президенту США Дональду Трампу, але додав, що американська адміністрація має розуміти, що українці відбиваються від агресії Росії, а не навпаки. Як стверджує Зеленський, українська сторона хотіла б, щоб США спрямували свій вплив проти РФ.

– Ми прагнемо до спільного розуміння, що агресором є Росія, а не ми. Ми дуже хочемо, щоб Сполучені Штати не шукали балансу в цих словах. Я розумію, чого прагне президент Трамп. Я глибоко поважаю той факт, що він шукає свій підхід. Це його підхід, — сказав український лідер.

Разом з тим Володимир Зеленський сподівається, що у майбутньому буде мати “плідні зустрічі” з президентом Трампом.

Переговори щодо миру

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, що Сполучені Штати надали Україні односторінковий документ із “остаточною пропозицією” щодо мирного врегулювання. В документі пропонується визнання Вашингтоном контроль Росії над українським Кримом та послаблення санкцій проти РФ.

У відповідь на це президент Зеленський заявив, що Україна не піде на визнання Криму російським, оскільки це йде всупереч Конституції.

Президент Трамп реагуючи на слова Зеленського заявив, що український лідер нібито шкодить своїми словами мирному процесу, а в Білому домі попросили не коментувати мирні перемовини в медіа.

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