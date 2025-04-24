Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 24 квітня: мінус 1 060 окупантів та майже пів сотні артсистем
Втрати ворога на 24 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 156-ту добу повномасштабної війни перевищили 945 тис.
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Втрати РФ на 24 квітня 2025
- особового складу ‒ близько 945 330 (+1 060);
- танків ‒ 10 694 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 22 312 (+5);
- артилерійських систем – 26 823 (+49);
- реактивних систем залпового вогню – 1 369 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 141;
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134);
- крилатих ракет ‒ 3 148;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134);
- спеціальної техніки ‒ 3 860.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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