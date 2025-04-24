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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 24 квітня: мінус 1 060 окупантів та майже пів сотні артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 24 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 156-ту добу повномасштабної війни перевищили 945 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 24 квітня 2025

  • особового складу ‒ близько 945 330 (+1 060);
  • танків ‒ 10 694 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 312 (+5);
  • артилерійських систем – 26 823 (+49);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 369 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 141;
  • літаків – 370;
  • гелікоптерів – 335;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134);
  • крилатих ракет ‒ 3 148;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134);
  • спеціальної техніки ‒ 3 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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