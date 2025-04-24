Зеленський про нічну атаку: Негайно повертаюсь з ПАР до України

Президент України Володимир Зеленський, який лише кілька годин тому прибув із робочим візитом до ПАР, скасовує частину програми та негайно повертається до України.

Реакція Зеленського на нічну атаку 24 квітня

Уранці стало відомо, що Володимир Зеленський скоротив свій закордонний візит до ПАР через ворожу нічну атаку на Україну 24 квітня.

Глава держави повертається додому відразу після зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

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Президента ПАР, який головує в G20, Володимир Зеленський ознайомить із ситуацією та оголосить про необхідність активізувати глобальні дипломатичні зусилля.

– Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей, – зазначив глава держави.

Усі необхідні зустрічі в ПАР через терміновий від’їзд президента України проведе міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Глава МЗС має повністю поінформувати політичних і громадських лідерів ПАР про ситуацію в Україні.

Міністру оборони України Володимир Зеленський тим часом доручив негайно зв’язатися з партнерами щодо українських запитів задля зміцнення протиповітряної оборони.

– Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді, – переконаний глава держави.

Принагідно Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто підтримує Україну та українців.

Що відомо про нічну атаку на Україну 24 квітня

Під час нічної атаки на Україну 24 квітня армія РФ застосувала 70 ракет та 145 дронів.

ППО ліквідувала 48 ракет та 64 БпЛА. Ще 68 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Лише в Києві, що був основним напрямком ударів окупантів, загинули вісім людей.

Ще 77 дістали поранення.

Крім столиці, унаслідок нічної атаки постраждали також Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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