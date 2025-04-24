Зеленський сказав, скільки добровольців служать у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що мобілізаційні заходи в країні триватимуть доти, доки не завершиться війна.

У розмові з американським журналістом і публіцистом Беном Шапіро український лідер також розповів, що у Збройних силах служать від 600 до 800 тис. добровольців.

Як довго триватиме мобілізація в Україні

Зеленський уточнив, що кожен випадок мобілізації розглядається індивідуально Міністерством оборони, яке безпосередньо відповідає за цей процес.

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– Кожен випадок ретельно розглядається Міністерством оборони. Вони відповідають за мобілізацію. І хоч ставлення до мобілізації різниться, вона триває з початку війни і це відповідає законодавству та умовам воєнного стану, – заявив президент.

Він наголосив, що всі українці прагнуть завершення війни та встановлення справедливого миру, що дозволило б припинити мобілізацію.

Проте, доки триває війна – мобілізація в Україні не закінчиться.

Глава держави зазначив, що нині в лавах ЗСУ перебуває приблизно від 600 до 800 тис. добровольців.

За його словами, кожен випадок мобілізації проходить індивідуальну перевірку як у Сухопутних військах, так і в Міністерстві оборони.

– В Україні зараз 800 тис., або 600 тис. людей, які пішли добровольцями в армію. Такий був закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли захищати Україну, – сказав Зеленський у інтерв’ю.

Слід зазначити, що у середу, 16 квітня, Верховна Рада ухвалила рішення про чергове продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації.

Цього разу рішення стосується періоду з 9 травня до 6 серпня.

Це вже 15-те поспіль продовження таких заходів з початку повномасштабного вторгнення. Відповідний законопроєкт №12404 підтримали 357 народних депутатів.

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