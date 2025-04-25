Стармер не підтримує плани США щодо визнання Криму російським
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відмовився підтримати плани США щодо визнання Криму російським, про які писали ЗМІ.
Про це він зауважив в інтерв’ю The Telegraph.
Також він зазначив, що потрібно домогтися від Кремля згоди на “безумовне припинення вогню”.
Стармер має надію на припинення вогню до літа
Стармер висловив надію, що припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа.
– Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Саме Україна повинна вирішувати ці питання – не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню, – зазначив він.
Прем’єр Британії повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру.
У публікації додають, що Стармер наполягає на тому, що Україна повинна мати право визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією:
– Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, зокрема Україну, і це має бути тривале припинення вогню.
Він наголосив, що не хоче бачити тимчасового припинення вогню, оскільки переконаний, що це залишить Росії можливість і засоби для того, щоб повернутися в майбутньому. За його словами, країна-агресор робила це раніше, тож немає сумнівів, що повторить це знову.
До речі, у новому переговорному документі із п’яти пунктів, який оприлюднило видання The Telegraph 25 квітня, зазначається, що у рамках мирних переговорів за участі США Україна сподівається позбавити РФ офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.