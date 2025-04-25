Стармер не підтримує плани США щодо визнання Криму російським

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відмовився підтримати плани США щодо визнання Криму російським, про які писали ЗМІ.

Про це він зауважив в інтерв’ю The Telegraph.

Також він зазначив, що потрібно домогтися від Кремля згоди на “безумовне припинення вогню”.

Зараз дивляться

Стармер має надію на припинення вогню до літа

Стармер висловив надію, що припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа.

– Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Саме Україна повинна вирішувати ці питання – не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню, – зазначив він.

Прем’єр Британії повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру.

У публікації додають, що Стармер наполягає на тому, що Україна повинна мати право визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією:

– Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, зокрема Україну, і це має бути тривале припинення вогню.

Він наголосив, що не хоче бачити тимчасового припинення вогню, оскільки переконаний, що це залишить Росії можливість і засоби для того, щоб повернутися в майбутньому. За його словами, країна-агресор робила це раніше, тож немає сумнівів, що повторить це знову.

До речі, у новому переговорному документі із п’яти пунктів, який оприлюднило видання The Telegraph 25 квітня, зазначається, що у рамках мирних переговорів за участі США Україна сподівається позбавити РФ офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.