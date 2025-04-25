Україна працює на різних рівнях над подальшими контактами зі США – МЗС

Україна продовжує працювати над подальшими контактами із американською стороною і розраховує, що вони відбудуться найближчим часом.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Георгій Тихий зауважив, що під час переговорів у Лондоні українська делегація зустрілася зі спецпредставником США генералом Кітом Келлогом.

Зараз дивляться

– Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо триматися цього діалогу, мати обмін позиціями, обмін думками – дипломатично, не через ЗМІ, – сказав речник.

За його словами, зараз триває важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота, більшість якої йде поза об’єктивами камер.

– Закликаю всіх громадян України вірити в українську дипломатію, – наголосив Георгій Тихий.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито вже готова до переговорів та укладення мирної угоди. Водночас він наголосив, що домовитися з президентом Володимиром Зеленським виявилося складніше.

Перед цим Дональд Трамп розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського про юридичне невизнання окупації Криму з боку Росії.

А ще західні ЗМІ з посиланням на свої джерела написали про можливі умови мирної угоди від США.

Фото: Георгій Тихий/Facebook

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