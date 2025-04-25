Україна пропонує партнерам формат захисту за моделлю 5 статті НАТО – Зеленський

Під час робочої зустрічі у Лондоні українська сторона передала свої відповіді на пропозиції США щодо гарантій безпеки, зокрема щодо контингенту та формату захисту, які відповідають 5 статті НАТО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Україна запропонувала відповіді на пропозиції США

– Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні працююча група, яка складалася з наших колег з Європи і США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрили США. Там є відповіді, – сказав глава держави під час розмови з журналістами.

Він наголосив, що рішення про вступ України до НАТО залежить не від позиції РФ, а від підтримки з боку союзників.

Зараз дивляться

Якщо союзницької позиції зараз немає, Україна очікує надійних гарантій безпеки, і відповідні пропозиції вже передані партнерам.

– І тому, якщо її (позиції – ред.) немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері – я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції, – уточнив Зеленський.

Президент додав, що в документі йдеться не про безпосередньо 5 статтю договору НАТО, а про рівень оборонної підтримки, який вона передбачає.

– Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат 5 поправки. Не самої 5 поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО 5 поправка, – пояснив він.

Україна потребує гарантій безпеки як у Ізраїлю

Україна очікує реакцію на свої відповіді. Також серед ключових питань – гарантії безпеки від США, які, за словами Зеленського, мають бути не менш потужними, ніж ті, що надані Ізраїлю.

– Є питання, яке я обговорюю… щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як у Ізраїлю, – наголосив президент.

Крім того, Україна розраховує на участь європейських партнерів у створенні контингенту безпеки. Зеленський додав, що навіть за умови присутності європейських військових, Київ наполягає на ролі США як гарантуючої сторони.

– Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про бекстоп Сполучених Штатів Америки, – зазначив Зеленський.

За його словами, у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання, що американська підтримка не обов’язково має включати безпосередню військову присутність на українській території.

– Я знаю, що не дуже позитивно на це дивляться Сполучені Штати Америки, тому ми говоримо про роботу розвідок, ми говоримо про кіберзахист, ми говоримо передусім про системи протиповітряної оборони Петріот, – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що безпекові гарантії необхідні на суші, в повітрі і на морі.

– Міністр оборони України поділився нашими останніми розробками зі своїм колегою в Лондоні, і я думаю, що ми будемо продовжувати на рівні військових працювати над цією інфраструктурою гарантій безпеки, – підсумував глава держави.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.