Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 25 квітня: знищено 1170 окупантів та 72 артсистеми
Втрати ворога на 25 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 157-му добу повномасштабної війни перевищили 946 тис.
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Втрати РФ на 25 квітня 2025
- особового складу ‒ близько 946 500 (+1 170);
- танків ‒ 10 703 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 22 315 (+3);
- артилерійських систем – 26 895 (+72);
- реактивних систем залпового вогню – 1 372 (+3);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 144 (+3);
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119);
- крилатих ракет ‒ 3 196 (+48);
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151);
- спеціальної техніки ‒ 3 860.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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