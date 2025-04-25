Втрати ворога на 25 квітня: знищено 1170 окупантів та 72 артсистеми

Втрати ворога на 25 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 157-му добу повномасштабної війни перевищили 946 тис.

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Втрати РФ на 25 квітня 2025

особового складу ‒ близько 946 500 (+1 170);

танків ‒ 10 703 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 22 315 (+3);

артилерійських систем – 26 895 (+72);

реактивних систем залпового вогню – 1 372 (+3);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 144 (+3);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119);

крилатих ракет ‒ 3 196 (+48);

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151);

спеціальної техніки ‒ 3 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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