За час повномасштабної війни в Україні загинули 622 дитини – Офіс генпрокурора

В Україні унаслідок російської агресії постраждали 2546 дітей, з них 622 дитини – загинули, ще 1924 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це свідчать офіційні дані ювенальних прокурорів станом на 25 квітня 2025 року, пише Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 640, Харківській – 490, Херсонській – 208, Дніпропетровській – 235, Київській – 136, Запорізькій – 177, Миколаївській – 118, Сумській – 134, повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram-каналі.

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У війні в Україні страждають діти

Протягом останніх днів ситуація має такий вигляд:

24 квітня внаслідок обстрілу Києва загинув 17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали: пʼять хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років і пʼять дівчаток віком 14, 15 та 17 років.

24 квітня внаслідок обстрілів Безлюдовки Харківського району Харківської області травмовано 14-річну дівчинку.

23 квітня внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула 12-річна дівчинка.

23 квітня внаслідок обстрілів Краматорська Донецької області травмовано 16-річну дівчинку.

23 квітня внаслідок атаки безпілотніками Нікополя Дніпропетровської області травмовано двох дівчаток віком 1 та 3 роки.

22 квітня внаслідок обстрілів Запоріжжя постраждало сім дітей: п’ять хлопчиків віком 3, 4, 13, 16 років та дві дівчинки віком 14 та 17 років.

22 квітня внаслідок обстрілів Херсону травмовано 6-річну дівчинку.

22 квітня внаслідок обстрілів Харкова поранено 17-річного хлопця.

До речі, росіяни депортують українських дітей до Криму, за даними ЦНС вже вивезено понад 4 тисячі.

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