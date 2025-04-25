Зеленський: Україна не має достатньо зброї для повернення Криму військовим шляхом

Україна справді не має достатньої кількості зброї, щоб повернути контроль над окупованим РФ півостровом Крим збройним шляхом. Але є різні можливості для тиску на Росію, щоб обговорювати територіальні питання після повного припинення вогню.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про російську окупацію Криму

– Це правда, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї. Саме зброї, не людей. Наші люди – це найголовніше. Але казати, що у нас немає армії – це неправда, – заявив Зеленський.

На його думку, у світі є можливості санкційного чи іншого економічного та дипломатичного тиску, щоб обговорювати територіальні питання, але тільки після повного та безумовного припинення вогню Росією.

Зараз дивляться

Як пояснив Зеленський, Україна будь-коли готова до діалогу в різних форматах, але після реального сигналу та готовності РФ до закінчення повномасштабної війни. Таким сигналом може бути безумовне припинення вогню.

Він підкреслив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території — позиція української сторони залишається незмінною та законною з погляду міжнародного права.

– Навіть ті країни, які балансують постійно між нами та Росією, визнають територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема щодо півострова Крим, – наголосив Зеленський.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна ніколи не мала порушувати питання вступу до НАТО, а Крим “залишиться під контролем Російської Федерації”.

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