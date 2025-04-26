Двічі за день РФ атакувала Костянтинівку: є загиблі та постраждалі

Внаслідок атаки РФ на Донеччині троє загиблих та восьмеро поранених.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За інформацією слідства, 26 квітня 2025 року, об 11:35, ворог скинув три авіабомби на Костянтинівку. Засоби ураження поцілили по приватному сектору.

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Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 41-річний цивільний. Також мінно-вибухову травму, осколкові поранення, перелом ребер та рвані рани у жінки та 50-річного місцевого жителя.

Повторна атака Костянтинівки

Вже о 12:18 населений пункт знову опинився під прицілом російських військ. Загинув 45-річний містянин. Крім того, поранено трьох цивільних. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Ворог обстріляв місто ФАБ-250 з УМПК.

Крім того, окупанти атакували Покровський район, завдавши удару поблизу села Новоекономічне. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік.

До того ж, дістали тілесні ушкодження водій легкової автівки та двоє пасажирів. Потерпілим, які зазнали контузій і осколкових поранень, надано медичну допомогу. Тип озброєння встановлюється.

За процесуального керівництва Костянтинівської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

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