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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нічна атака на Україну: РФ запустила Онікс, дві ракети Х-31П і 114 дронів

Нічна атака України 26 квітня 2025: наслідки атаки дронів
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки 26 квітня Росія запустила у бік України протикорабельну ракету Онікс, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, а також 114 ударних БпЛА і дронів-імітаторів інших типів.

Нічна атака на Україну: результати роботи ППО

З вечора 25 квітня і протягом ночі 26 квітня російські окупанти атакували Україну протикорабельною ракетою Онікс, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 114-ма ударними БпЛА з районів Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 10:00 підтверджено збиття 66 ударних дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

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Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено (без негативних наслідків).

На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська. Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

Зокрема вночі 26 квітня внаслідок атаки російських дронів у Кам’янському Дніпропетровської області сталася пожежа у двох квартирах житлової дев’ятиповерхівки. Загалом постраждали три багатоквартирні будинки і шість авто.

Загинув чоловік, ще чотирьох осіб поранено. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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дрони Шахед

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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