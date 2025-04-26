Росія за час Курської операції втратила понад 60 тисяч особового складу – Генштаб

Від початку проведення Силами оборони України Курської операції, а саме з 6 серпня 2024 року, Росія втратила 62,4 тис. особового складу. З них безповоротні – 25,2 тисячі, санітарні – 36,2 тисячі.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Втрати РФ за час Курської операції

– Від початку проведення Курської операції Сил оборони України, із 06.08.2024, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ Курськ становлять: особового складу – 62,4 тис. осіб, із них безповоротні – 25,2 тис., санітарні – 36,2 тис., – ідеться у повідомленні.

Ще 983 військовослужбовців армії РФ були взяті в полон.

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– Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів.

Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад 4,5 тисячі вбитими та пораненими.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що присутність ЗСУ на Курщині стримує росіян від наступу на Сумщину.

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