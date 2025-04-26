Україна та РФ вже узгодили “більшість” основних пунктів – Трамп

Більшість основних пунктів мирної угоди між Росією та Україною вже узгоджено.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, який прибув до італійської столиці на похорони Папи Римського.

Трамп розповів, що вже узгодили Україна та РФ

– Щойно приземлився в Римі. Гарний день для переговорів і зустрічей з Росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, тож тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб “завершити це”. Більшість основних пунктів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб допомогти покласти кінець цій жорстокій та безглуздій війні! – написав він.

Перед цим стало відомо, що український президент Володимир Зеленський також прибув до Риму, щоб провести в останню путь Папу Франциска.

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Раніше Трамп допускав, що після похорону понтифіка можуть відбутися окремі зустрічі з президентом Зеленським, а також французьким лідером Еммануелем Макроном і прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

Водночас за даними медіа, у Римі може відбутися саміт за участі лідерів США, Італії, Франції, Великої Британії та, ймовірно, Німеччини. Втім наразі ця інформація не підтверджена.

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