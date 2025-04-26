Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 26 квітня: знищено 1 110 окупантів і 70 артсистем
Втрати ворога на 26 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 158-ту добу повномасштабної війни сягнули 947 610 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 26 квітня 2025
- особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб;
- танків ‒ 10 711 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5);
- артилерійських систем – 26 965 (+70);
- РСЗВ – 1 372;
- засобів ППО ‒ 1 145 (+1);
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118);
- крилатих ракет ‒ 3 196;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145);
- спеціальної техніки ‒ 3 860.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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