Втрати ворога на 26 квітня: знищено 1 110 окупантів і 70 артсистем

Втрати ворога на 26 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 158-ту добу повномасштабної війни сягнули 947 610 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 26 квітня 2025

особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб;

танків ‒ 10 711 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5);

артилерійських систем – 26 965 (+70);

РСЗВ – 1 372;

засобів ППО ‒ 1 145 (+1);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145);

спеціальної техніки ‒ 3 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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