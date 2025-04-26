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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 26 квітня: знищено 1 110 окупантів і 70 артсистем

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 26 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 158-ту добу повномасштабної війни сягнули 947 610 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 26 квітня 2025

  • особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб;
  • танків ‒ 10 711 (+8);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5);
  • артилерійських систем – 26 965 (+70);
  • РСЗВ – 1 372;
  • засобів ППО ‒ 1 145 (+1);
  • літаків – 370;
  • гелікоптерів – 335;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118);
  • крилатих ракет ‒ 3 196;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145);
  • спеціальної техніки ‒ 3 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ
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