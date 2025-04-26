До котрої працює метро в Києві 2025: графік роботи київського метрополітену

У Києві підземка працює із 06:00 до 23:00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях у будні дні становить 05:00-05:30 хвилин, у години пік інтервал між потягами – 3-4 хвилини. У вихідні дні інтервал між поїздами – 6-7 хвилин.

Наразі встановлено такий розклад руху поїздів КП Київський метрополітен.

Інтервали руху поїздів:

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у години пік: 2:45-3:45 хвилини;

у міжпіковий час: 5-6:15 хвилин;

у вихідні дні: 6 – 7 хвилин.

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

Станція Гідропарк розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Рух поїздів червоною гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Синя лінія: від Героїв Дніпра до Теремки.

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний Хутір.

Тариф на проїзд в метрополітені становить 8 грн на одну поїздку.

Чи працює метро під час повітряної тривоги

Підземні станції Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

Прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

для входу в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.

Усі ці станції забезпечені:

питною водою (спеціальні фонтанчики, що розміщені на платформах станцій);

санітарними вузлами;

вентиляційними системами;

додатковими місцями для сидіння, ковдрами та матрацами;

мобільним інтернет-зв’язком 4G.

Зазначимо, що на станціях прохолодно, тому варто брати із собою теплий одяг та пледи.

Джерело: КП Київський метрополітен