Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
РФ запропонувала “велику” поступку у війні з Україною – Трамп
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

До котрої працює метро в Києві 2025: графік роботи київського метрополітену

Метро Києва
Фото: Depositphotos

У Києві підземка працює із 06:00 до 23:00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях у будні дні становить 05:00-05:30 хвилин, у години пік інтервал між потягами – 3-4 хвилини. У вихідні дні інтервал між поїздами – 6-7 хвилин.

Як курсують поїзди

Наразі встановлено такий розклад руху поїздів КП Київський метрополітен.

Інтервали руху поїздів:

Зараз дивляться
  • у години пік: 2:45-3:45 хвилини; 
  • у міжпіковий час: 5-6:15 хвилин; 
  • у вихідні дні: 6 – 7 хвилин. 

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова. 

Червона гілка

Червона гілка

Станція Гідропарк розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Рух поїздів червоною гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Синя лінія: від Героїв Дніпра до Теремки.

Синя гілка метро

Синя гілка метро

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний Хутір.

Метро Київ Зелена лінія

Тариф на проїзд в метрополітені становить 8 грн на одну поїздку.

Чи працює метро під час повітряної тривоги

 Підземні станції Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

Прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

  • для входу в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.

Усі ці станції забезпечені:

  • питною водою (спеціальні фонтанчики, що розміщені на платформах станцій);
  • санітарними вузлами;
  • вентиляційними системами;
  • додатковими місцями для сидіння, ковдрами та матрацами;
  • мобільним інтернет-зв’язком 4G.

Зазначимо, що на станціях прохолодно, тому варто брати із собою теплий одяг та пледи.

Читайте також
Чи їздить метро під час тривоги в Києві у 2025 році
Метро

Джерело: КП Київський метрополітен

Джерело: КМДА
Київський метрополітен, КМДА, Метро
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь