Лише за пів доби майже 70 штурмів: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті залишається складною, а окупаційні війська армії РФ продовжують спроби наступу.

Найважчими напрямками є Покровський, Краматорський, Лиманський і Курський.

Про це вдень 27 квітня повідомив президент Володимир Зеленський.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Він розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

– На багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулося майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість, – написав Зеленський.

Глава держави уточнив, що найбільше боїв точиться на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

– Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей, – повідомив Зеленський.

Український президент додав, що за результатами бойових дій на особливу вдячність заслуговують:

3 бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку;

59 окрема штурмова бригада Сил безпілотних систем.

Також окремо президент відзначив дії 225 і 425 окремих штурмових полків 47 окремої механізованої бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.

– Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня, – нагадав Зеленський.

Глава держави наголосив, що потрібен відчутніший тиск на Росію, щоб дати “більше можливостей реальній дипломатії”.

Нагадаємо, раніше в ЦПД при РНБО розповіли, що Росія скористалася так званим великоднім перемир’ям, щоб перекинути на фронт додаткові сили і техніку для наступних атак.

Джерело : Офіс президента

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