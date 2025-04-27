Наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо війни ‒ Рубіо
Очільник Держдепартаменту Сполучених Штатів Марко Рубіо вважає, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо припинення вогню в російсько-українській війні.
Про це 27 квітня Рубіо заявив в ефірі NBC News.
Важливий тиждень для мирних переговорів
За його словами Україна та РФ нині ближче до укладання мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки.
– Я думаю, що це буде дуже важливий тиждень (ідеться про наступний тиждень, – Ред.). Цей тиждень буде справді важливим, на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи хочемо продовжувати займатися цією справою (мирними перемовинами, – Ред.).
Чи все ж настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це відбулося, – стверджує він.
Водночас держсекретар США не вважає, що мирна угода буде побудована “на довірі”.
– Я гадаю, що мирні угоди мають будуватися на перевірці, на фактах, на діях, на реаліях. Отже, це не питання довіри. Це питання побудови схожих речей, верифікації, гарантій безпеки, речей, які обговорювалися в минулому, – пояснив він.
Очільник зовнішньополітичного відомства США пояснив, що саме такі питання наразі є предметом переговорів.
– Але зараз не час, якщо ми намагаємося зблизити дві сторони, останнє, що ви хочете зробити, це дати одній зі сторін привід відмовитися від цих зусиль. Ми просто намагаємося досягти миру, – додав він.
Раніше Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не запроваджують санкції проти Росії, оскільки це заважає переговорному процесу.