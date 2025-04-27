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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Трамп був сповнений рішучості зустрітися віч-на-віч із Зеленським у Ватикані – Волц

Трамп був сповнений рішучості зустрітись із Зеленським у Ватикані – Волц
Фото: Офіс президента

Президент Дональд Трамп мав намір зустрітись із українським лідером Володимиром Зеленським віч-на-віч у Ватикані 26 квітня.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, слова якого наводить The Telegraph.

Трамп хотів зустрітись із Зеленським у Ватикані

Як стверджує Волц, Трамп був сповнений рішучості зустрітися з Зеленським особисто у Ватикані, щоб просунути вперед переговори щодо мирного врегулювання в Україні.

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– Він був сповнений рішучості поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі, – сказав Волц про зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра.

Президент Трамп, за словами Волца, також був “сповнений рішучості використовувати дипломатію”, щоб покласти край російсько-українській війні і мати розмову із обома сторонами.

– Це було справді особливим – стояти там разом з іншими світовими лідерами і спостерігати за тим, як президент Трамп веде за собою, – пояснив він.

Зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані

Напередодні президенти Зеленський і Трамп мали зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані. Розмова обох лідерів тривала близько 15 хвилин, а за повідомленнями з медіа обидва лідери домовилися продовжити переговори.

Білий дім за підсумками зустрічі назвав переговори “дуже продуктивними”.

Після розмови з Зеленським Трамп в соцмережах опублікував допис, в якому змінив свою позицію щодо російського диктатора Володимира Путіна, критикуючи його за продовження бомбардувань України і припускаючи, що він обманює США своїми амбіціями підписати мирну угоду.

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Джерело: Fox News, The Telegraph
Війна в Україні, Ватикан, Володимир Зеленський, Дональд Трамп
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