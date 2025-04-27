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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У ЦПД пояснили, чому Путін затягує припинення вогню

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін наразі свідомо працює проти очільника Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це 27 квітня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

ЦПД – про тактику Путіна

Наразі, зауважує Андрій Коваленко, Москва стежить за подіями в Азії.

Зараз дивляться

– Путін затягує припинення вогню, щоб виграти час, – переконаний очільник ЦПД.

Зокрема, стверджує Андрій Коваленко, глава Кремля сподівається, що перемовини з Іраном, зростання напруги між Індією та Пакистаном, а також дії Китаю в Південнокитайському морі (за даними Financial Times, КНР встановила контроль над спірним рифом Сенді-Кей біля філіппінського форпосту Тіту) розпорошать увагу США.

Тож, підсумовує керівник ЦПД, Володимир Путін свідомо працює проти Дональда Трампа.

Країни Азії на карті

Карта: Google Maps

Нагадаємо, що ще 47 днів тому, 11 березня, Україна погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті.

Пропонувала українська сторона й зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень.

Україна також пропонувала Росії припинити удари щонайменше по цивільних об’єктах. Однак усе це було відкинуто РФ, наголошував 25 квітня президент України Володимир Зеленський.

26 квітня після зустрічі з главою української держави у Ватикані очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що Путін, можливо, не хоче припиняти війну, а тому з ним слід потрібно боротися за допомогою “банківських” або “вторинних санкцій”.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко

Війна в Україні, Володимир Путін, Дональд Трамп, Російська агресія
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