В угоді про надра США не зараховуватимуть вже надану допомогу – Шмигаль

В угоді про надра між Україною та США не буде зараховуватися допомога Україні, надана США до підписання угоди.

Про це за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами.

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Угода про надра між Україною та США

Він зауважив, що над документом працюють юридичні команди та простежується хороший прогрес.

– Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов’язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання, – наголосив він.

До того ж, в ефірі телемарафону Єдині новини Шмигаль повідомив, що угод буде декілька, зокрема основна міжурядова. За його словами, вона буде ратифікуватися у парламенті і потім під час виконання цієї угоди можливо будуть так звані виконавчі галузеві угоди між американською державною компанією DWS та українською компанією.

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