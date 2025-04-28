Втрати ворога на 28 квітня: ліквідовано 1 160 окупантів та три десятки артсистем

Втрати ворога на 28 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 160-ту добу повномасштабної війни перевищили 949 тис.

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Втрати РФ на 28 квітня 2025

особового складу / personnel ‒ близько/ about 949 800 (+1 160) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10 723 (+4) од.,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22 338 (+13) од.,

артилерійських систем / artillery systems – 27 038 (+31) од.,

РСЗВ / MLRS – 1 373 (+0) од.,

засобів ППО / anti-aircraft systems ‒ 1 145 (+0) од.,

літаків / aircraft – 370 (+0) од.,

гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34 083 (+72) од.,

крилатих ракет / cruise missiles ‒ 3 196 (+0) од.,

кораблів /катерів / warships / boats ‒ 28 (+0) од.,

підводних човнів / submarines ‒ 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46 292 (+105) од.,

спеціальної техніки / special equipment ‒ 3 860 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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