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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 28 квітня: ліквідовано 1 160 окупантів та три десятки артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 28 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 160-ту добу повномасштабної війни перевищили 949 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 28 квітня 2025

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 949 800 (+1 160) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10 723 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22 338 (+13) од.,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27 038 (+31) од.,
  • РСЗВ / MLRS – 1 373 (+0) од.,
  • засобів ППО / anti-aircraft systems ‒ 1 145 (+0) од.,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од.,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34 083 (+72) од.,
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 3 196 (+0) од.,
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 28 (+0) од.,
  • підводних човнів / submarines ‒ 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46 292 (+105) од.,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 3 860 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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