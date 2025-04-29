$1 500 зараз неможливо: Шмигаль відповів на петицію про підвищення зарплати вчителям

Питання підвищення заробітної плати вчителям в Україні залишається надзвичайно болючим. Освітяни заробляють відносно небагато, особливо враховуючи їхню високу відповідальність, значний обсяг роботи та роль у формуванні майбутнього покоління.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про петицію щодо підвищення зарплати вчителям та яку відповідь дали у Кабміні.

Петиція про підвищення зарплати вчителям у 2025 році: що відомо

15 січня на сайті Кабінету міністрів України було опубліковано петицію, авторка якої, Надія Коток, закликала до підвищення заробітної плати педагогічним працівникам до рівня європейських країн – $1 500.

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Вона аргументувала свою вимогу перевантаженістю педагогів, високою відповідальністю професії, плинністю кадрів, інфляцією та низьким рівнем окладу порівняно із середнім у країні.

Відповідь Дениса Шмигаля про підвищення зарплат вчителям

29 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль надав офіційну відповідь на цю петицію. Він зазначив, що в умовах воєнного стану реалізація такого підвищення є надзвичайно проблематичною. Відповідь розміщена на сайті Кабінету міністрів України.

Денис Шмигаль відповів, що сьогодні одним із можливих шляхів підвищення заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної сфери, зокрема й педагогів, є збільшення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Це дозволить на єдиній основі підвищити частку посадового окладу в загальній структурі зарплати та поліпшити рівень оплати праці в бюджетному секторі.

Однак таке рішення потребуватиме значного додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів, що є складним у період воєнного стану, коли основні бюджетні ресурси спрямовуються на забезпечення оборони й безпеки країни.

Водночас уряд поступово вживає заходів для покращення оплати праці педагогів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності.

Зокрема, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 8 листопада 2024 року № 1286, з 1 січня 2025 року педагогам призначена щомісячна доплата у розмірі 1 300 грн, а з 1 вересня 2025 року і до завершення року, в якому буде скасовано або припинено воєнний стан, — у розмірі 2 600 грн.

Джерело: Кабмін

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