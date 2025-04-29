Кадрові зміни в Міноборони: КМУ призначив нових заступників Умєрова

У Міністерстві оборони відбулися кадрові зміни. Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення трьох нових заступників керівника оборонного відомства Рустема Умєрова.

Про це йдеться у пресслужбі Міноборони.

– У відповідь на виклики, які ставить перед нами повномасштабна війна, продовжуємо реалізовувати стратегічні кроки для зміцнення обороноздатності України. Одним із таких кроків є посилення управлінської команди Міністерства оборони. Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для глибшої інтеграції з міжнародними партнерами, – повідомив Умєров.

Нові заступники міністра оборони Рустема Умєрова

КМУ призначив Сергія Боєва першим заступником міністра оборони. Раніше він був заступником очільника Міноборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

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На новій посаді Боєв буде координувати роботу всіх заступників Умєрова. Його головне завдання – забезпечити потреби військових на передовій і розробити модель Future Force – Сил оборони майбутнього, що створюються Міноборони та Генштабом.

– Пріоритет Сергія Боєва — розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дасть змогу не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності, – повідомив Умєров.

Заступником Умєрова з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, який раніше очолював Головне управління логістики Генштабу ЗСУ.

Як зазначив глава оборонного відомства, завдяки Шевцову було налагоджено ефективне постачання та забезпечення військ на фронт.

На новій посаді він зосередиться на реформуванні закупівель, спрощенні бюрократії, цифровізації процесів і скороченні часу постачання, а також на зворотному зв’язку з військовими для оперативного коригування потреб.

Згідно з рішенням КМУ, Козенко Олександр був призначений заступником міністра оборони.

До цього він був радником міністра оборони та відповідав за розвиток державної авіації.

– Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020–2023 роках працював радником керівника Офісу президента України, – повідомив Умєров.

Тепер Козенко відповідатиме за розвиток авіаційних спроможностей.

Рустем Умєров також повідомив, що Сергій Мельник завершив роботу на посаді заступника міністра оборони, подякувавши йому за професійну та віддану працю у важливій сфері – покращенні умов для військових.

За словами Умєрова, Мельник продовжить роботу на іншому напрямку.

Джерело : Міноборони

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