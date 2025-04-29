Нічна атака на Україну: скільки зі 100 дронів ліквідувала ППО

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували 100 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами інших типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, що почалася о 23:00 28 квітня, відбувалася з шести напрямків: російських Курська, Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України до ранку 29 квітня збили 37 дронів Shahed та БпЛА інших типів.

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Приземлили їх на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

Ще 47 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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