Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічна атака на Україну: скільки зі 100 дронів ліквідувала ППО

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували 100 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами інших типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, що почалася о 23:00 28 квітня, відбувалася з шести напрямків: російських Курська, Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України до ранку 29 квітня збили 37 дронів Shahed та БпЛА інших типів.

Зараз дивляться

Приземлили їх на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

Ще 47 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Головні події ночі 29 квітня: вибухи у Києві та зупинення всіх АЕС в Іспанії
Головні новини за ніч 29 квітня: добірка актуальних подій

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Shahed, атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Шахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь