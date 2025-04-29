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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Скільки запитань на НМТ у кожному з предметів у 2025 році

скільки питань на НМТ
Фото: Depositphotos

6 березня розпочалася реєстрація особистих кабінетів на порталі Українського центру оцінювання якості освіти для участі в Національному мультипредметному тесті. НМТ є важливим етапом для абітурієнтів, адже його результати – основа для вступу до закладів вищої освіти України. 

Факти ICTV дізнавалися, скільки буде запитань на НМТ у 2025 році. 

Скільки завдань на НМТ у 2025 році 

НМТ – це комплексний тест, що включає завдання різних типів. Зокрема, це завдання з вибором кількох варіантів відповідей, короткі відповіді та визначення логічної пари. Це дає змогу оцінити знання фактів, здатність до логічного мислення та застосування знань у практичних ситуаціях. 

Зараз дивляться

Національний мультипредметний тест (НМТ) 2025 року включатиме чотири предмети: три обов’язкові та один на вибір.  

Обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Предмет на вибір: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.  

Скільки запитань на НМТ у кожному з предметів: 

  • Українська мова – 30 завдань. 
  • Математика – 22 завдання. 
  • Історія України – 30 завдань. 

Скільки запитань на НМТ – предмет на вибір:  

  • Українська література – 30 завдань. 
  • Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) – 32 завдання. 
  • Біологія – 30 завдань. 
  • Хімія – 30 завдань. 
  • Фізика – 20 завдань. 
  • Географія – 30 завдань. 

Скільки часу дається на проходження НМТ 

Комп’ютерна форма проведення тестування передбачає, що учасники виконуватимуть тести з усіх чотирьох предметів в один день, розподілені на два етапи: перший (120 хвилин) — завдання з української мови та математики, другий (120 хвилин) — завдання з історії України та обраного навчального предмета.  

Всі завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО з відповідних предметів. Варто зазначити, що запитання з історії України покриватимуть всі теми від найдавніших часів до початку XXI століття. 

Усі завдання відповідатимуть змісту програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з відповідних предметів.  

Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ триває з 6 березня до 3 квітня 2025 року.  

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Джерело: УЦОЯО
ЗНО, Освіта в Україні
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