Військові Британії не наближатимуться до лінії фронту, а зосередяться на навчанні ЗСУ – Telegraph

У разі відправлення до України військового контингенту із Великої Британії він не наближатиметься до лінії фронту, а зосередиться на навчанні бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Telegraph.

Міністр оборони Джон Гілі висловив сподівання, що дотримання Європейської конвенції з прав людини не завадить досягти поставлених цілей.

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– Ми очікуємо, що ці цілі будуть зосереджені на розбудові сучасних і боєздатних Збройних сил України, а не на проведенні бойових операцій, — повідомив він.

Британія про розміщення своїх військ в Україні

До того ж, він відкинув пропозицію “відступити” від Європейської конвенції з прав людини. Така пропозиція з’явилася через побоювання, що британські солдати можуть стати мішенню для російських правоохоронців.

– Ми очікуємо найвищих стандартів від наших військовослужбовців і справедливо притягаємо їх до відповідальності, якщо вони не відповідають цим очікуванням. Там, де Велика Британія здійснює військові дії, вона повністю дотримується британського й міжнародного права, — заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше видання The Telegraph повідомляло, що США приватно запропонували надати гарантії безпеки Коаліції охочих – блоку країн, який розглядає розміщення і підтримку своїх військ в Україні в разі мирного врегулювання між Києвом і Москвою.

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