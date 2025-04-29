Втрати ворога на 29 квітня перевищили 950 тисяч: знищено ще 1060 окупантів

Втрати ворога на 29 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 161-шу добу повномасштабної війни перевищили 950 тис.

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Втрати РФ на 29 квітня 2025

особового складу / personnel ‒ близько/ about 950860 (+1060) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10728 (+5) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22352 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 27080 (+42) од,

РСЗВ / MLRS – 1373 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1146 (+1) од,

літаків / aircraft – 370 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34177 (+94),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46432 (+140) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3860 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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