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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 29 квітня перевищили 950 тисяч: знищено ще 1060 окупантів

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 29 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 161-шу добу повномасштабної війни перевищили 950 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 29 квітня 2025

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 950860 (+1060) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10728 (+5) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22352 (+14) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27080 (+42) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1373 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1146 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34177 (+94),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46432 (+140) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3860 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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