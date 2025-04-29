Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 29 квітня перевищили 950 тисяч: знищено ще 1060 окупантів
Втрати ворога на 29 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1160 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 161-шу добу повномасштабної війни перевищили 950 тис.
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Втрати РФ на 29 квітня 2025
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 950860 (+1060) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10728 (+5) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22352 (+14) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27080 (+42) од,
- РСЗВ / MLRS – 1373 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1146 (+1) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34177 (+94),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46432 (+140) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3860 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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