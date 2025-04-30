Чи можуть ВПО втратити виплати через купівлю валюти та за яких умов

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це категорія громадян, яка опинилася у складних життєвих обставинах, часто втративши домівки та маючи обмежені фінансові ресурси для існування.

Державна підтримка, зокрема у вигляді пенсійних та інших соціальних виплат, є для них життєво необхідною. Однак, існують визначені законодавством випадки, коли ВПО можуть бути позбавлені цих виплат.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть позбавити виплат ВПО за купівлю валюти.

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Допомога ВПО: чи можуть позбавити за купівлю валюти

Згідно з пунктом 7-1 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), допомога не призначається та не виплачується сім’ям, що вперше звертаються за її призначенням, у разі, якщо протягом трьох місяців до звернення або під час отримання допомоги, будь-хто з членів сім’ї здійснив операції з купівлі іноземної валюти (як безготівкової, так і готівкової) чи банківських металів на суму понад 100 тисяч гривень.

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вже отримують виплати, враховується піврічний період отримання допомоги. Якщо протягом цього періоду особа здійснила покупку валюти, то право на отримання допомоги втрачається, якщо загальна сума цих покупок перевищує 100 тисяч гривень.

До прикладу, ВПО отримує допомогу з вересня 2024 року. У жовтні вона придбала валюту на суму 49 тисяч гривень, а в грудні — на 55 тисяч. У такому разі право на отримання виплат буде втрачено в грудні.

Це правило не стосується валюти, отриманої від благодійних організацій або купленої для оплати медичних послуг, реабілітації, протезування, соціальних або освітніх послуг.

Чи можуть позбавити внутрішньо-переміщену особу виплат за купівлю валюти у банку

Згідно з пунктом 9 цього ж Порядку, у разі зміни обставин, що впливають на право отримання допомоги, уповноважена особа повинна повідомити орган соціального захисту населення про ці зміни протягом 14 календарних днів. Це може бути зроблено через пошту або електронним зв’язком з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Таким чином, законодавство зобов’язує внутрішньо переміщену особу інформувати органи про будь-які зміни в її майновому становищі. У разі порушення цього обов’язку або отримання допомоги без підстав органи соціального захисту мають право вимагати повернення неправомірно виплачених коштів.

Чи доведеться повертати виплати у разі купівлі валюти ВПО

Згідно з пунктом 29 Порядку, якщо допомога була виплачена неправомірно або повторно, отримувач зобов’язаний повернути ці кошти добровільно або за вимогою органу соціального захисту.

Орган соціального захисту, виявивши надмірні виплати, має протягом 30 робочих днів повідомити про це отримувача, надсилаючи відповідне повідомлення поштою, електронним зв’язком або мобільним зв’язком з фіксацією повідомлення.

Як здійснюється моніторинг операцій з купівлі валюти ВПО

Згідно з пунктами 23 та 24 Порядку, Мінсоцполітики щомісяця передає інформацію про отримувачів допомоги Мінфіну через електронну інформаційну взаємодію для проведення поточної верифікації, відповідно до Закону України Про верифікацію та моніторинг державних виплат.

Якщо в результаті верифікації та аналізу даних в Єдиній системі виявляються порушення вимог цього Порядку, формується відповідний статус з зазначенням критеріїв, що були порушені, згідно з пунктами 7, 7-1 та 8 цього Порядку.

У разі виявлення невідповідностей орган соціального захисту населення обробляє рекомендації Мінсоцполітики за результатами верифікації. Якщо виявляється, що отримувач відповідає хоча б одному з критеріїв порушення, виплата допомоги припиняється з місяця, наступного за місяцем, коли виникли обставини, що впливають на право на отримання допомоги.

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