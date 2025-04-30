Коли прийде запрошення на НМТ-2025 та як дізнатися дату та час проведення тестування

Для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) абітурієнти отримають запрошення, які міститимуть інформацію про дату, час та місце проведення тестування. Вони будуть доступні в персональних кабінетах учасників на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як дізнатися місце дату і час проведення НМТ-2025 та коли прийде запрошення — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Запрошення на НМТ-2025: коли прийде та де дивитися

Реєстрація на НМТ у 2025 році розпочалася 6 березня. Запрошення на основну сесію тестування будуть розміщені в персональних кабінетах учасників не пізніше ніж за десять календарних днів до початку тестування.

Зараз дивляться

Оскільки основна сесія НМТ запланована на період з 14 травня до 25 червня 2025 року, очікується, що запрошення стануть доступними для завантаження з 4 травня 2025 року. Тобто учасники основної сесії НМТ отримають запрошення після 4 травня. На додаткову сесію тестування учасники отримають запрошення після 11 липня 2025 року.

Нагадуємо, що проведення тестування заплановано на період:

14 травня — 25 червня — основна сесія НМТ;

14 липня — 25 липня — додаткова сесія НМТ.

Результати НМТ-2025 будуть оприлюднені:

до 4 липня — учасники основної сесії;

до 30 липня — учасники додаткової сесії.

Запрошення на НМТ-2025: як дізнатися дату проведення

Дату, місце та час проведення тестування кожен учасник дізнається у своєму запрошенні в особистому кабінеті.

Щоб дізнатися точну дату, час та місце проведення НМТ-2025, учасникам необхідно:

Увійти до свого персонального кабінету на офіційному сайті

Завантажити запрошення, яке буде доступне відповідно до вказаних вище термінів.

Ознайомитися з деталями, зазначеними в запрошенні, щодо проведення тестування.

Важливо регулярно перевіряти свій персональний кабінет, щоб своєчасно отримати інформацію та підготуватися до тестування.

Нагадуємо, що для допуску до екзаменаційного центру учаснику необхідно буде мати документ, що посвідчує особу, та сертифікат національного мультипредметного тесту за 2025 рік.

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