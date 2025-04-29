Насамперед дві: Клімкін назвав, які “карти” має Україна у війні з РФ

Україна має низку “карт” у війні з Росією, згідно з формулюванням президента США Дональда Трампа. Серед них – люди та військові технології.

Про це заявив міністр закордонних справ України (у 2014-2019 роках) Павло Клімкін у колонці для New Voice.

Які переваги має Україна

– Насамперед дві — люди та військові технології. Все інше, ресурси, корисні копалини і багато інших речей, навколо чого ламається багато списів — це хороша історія, яка дає можливість Трампу говорити, що він поверне гроші, – зазначив Клімкін.

Він процитував свого американського друга, який є близьким до розуміння цих питань та ухвалення рішень.

Зараз дивляться

– Розумієш, Павло, це ж вся історія про корисні копалини років на 20, коли це все почне давати свій результат, – процитував Клімкін.

Проте це важлива політична історія – як мітка свій-чужий, вважає він. Але цього недостатньо для того, щоб США почали вважати Україну не частиною проблеми, а своїм активом та рішенням, припустив ексміністр закордонних справ.

На думку Клімкіна, США розуміють, що в Україні є сотні тисяч людей, які насправді мають ментальність йти до кінця, розцінюють свободу як фундаментальну цінність, вміють поводитися з американською, японською та французькою зброєю.

– Проблема тільки в тому, що у США є люди, які кажуть, Україна — окремо, а люди — окремо. Ми їх і так наймати можемо, й інші можуть наймати. Хто заплатить більше – той і використовуватимемо найкраще, – звернув увагу Клімкін.

Друга реальність, яка заходить в оточенні президента США Дональда Трампа, але дуже повільно, що Україна має екосистеми виробництва не тільки дронів, а певних інших видів зброї, які абсолютно унікальні, наголосив він.

За словами Клімкіна, у цій сфері є динамічні люди, які реагують на ситуацію в реальному часі, а також застосовують найкращі винаходи протягом чотирьох, шести чи восьми тижнів. Цим теж дуже цікавляться американські компанії.

– Але в цілому для Трампа ця історія дуже проста. Дайте мені те, що я можу взяти в Україні, але турбуватися про Україну мають європейці, оскільки Україна — це Європа. Я вам можу допомогти розрулити ситуацію до мінімуму, а потім задачі переходять до європейців, – наголосив Клімкін.

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