Події ночі 30 квітня: РФ вдарила дронами по Харкову та Дніпру

Головні новини ночі 30 квітня пов’язані з війною в Україні. Через зліт МіГ-31 у Росії по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Ворог атакував дронами Харків і Дніпро.

Тим часом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала президента США Дональда Трампа через його тарифну політику.

Про ці та інші новини ночі 30 квітня – читайте в добірці Фактів ICTV.

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У Харкові прогриміли вибухи

У ніч на 30 квітня Харків зазнав масованої атаки дронами. Вибухи прогриміли в п’яти районах міста, а саме в Шевченківському, Слобідському, Київському, Салтівському та Немишлянському.

Окупанти завдали 16 ударів по місту. Повідомлялося про удар БпЛА по багатоповерхівці.

Унаслідок атаки безпілотників постраждали житлові будинки, медзаклад і цивільна інфраструктура. Станом на ніч 30 квітня – 39 поранених, серед них дитина, підліток і вагітна жінка. Є важкопоранені.

РФ атакувала дронами Дніпро

Увечері 29 квітня Дніпро атакували дрони Shahed. Унаслідок дій ворога прогриміли потужні вибухи в місті, спалахнули пожежі, пошкоджено приватні будинки. Місцева влада повідомила про одну загиблу людину.

Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Трампа

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала тарифну політику США, заявивши, що від цього постраждає весь світ.

За її словами, мита, які стали “найвищими за останнє століття”, спричинять зростання цін на продукти, ліки і транспорт, а також вплинуть на інфляцію.

Виступаючи у Валенсії, вона заявила, що ЄС не вторгається до сусідів і не карає їх. При цьому Урсула фон дер Ляєн не назвала ім’я Трампа, але спрямувала критику на “сильних лідерів” світу.

Зеленський повідомив про підготовку нових санкцій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до розмови зі США щодо нових санкційних ініціатив, щоб вдарити по больових точках Росії та змусити її до дипломатії.

Він зазначив, що першим кроком має бути повне припинення вогню.

– Зараз вони (Росія – Ред.) переживають, що в них парад під питанням – правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну, – заявив Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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