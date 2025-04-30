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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Триста засуджених колаборантів просяться в Росію – проєкт Хочу к своим

300 колаборантів хочуть до Росії: Москва відмовляється забирати агентів
Фото: СБУ

Станом на 30 квітня на платформі державної ініціативи Хочу к своим оприлюднено профілі 300 осіб, засуджених за колабораціонізм, які висловили готовність переїхати до Росії – за умови повернення українських громадян із полону РФ.

Про це інформують проєкт Хочу к своим та Головне управління розвідки Міноборони.

РФ не потрібні колаборанти

– Російській стороні передано інформацію щодо наміру кожного з трьохсот колаборантів залишити територію України. Втім, Москва відмовляється приймати своїх колишніх агентів. Тепер, перебуваючи в ув’язненні, вони потрібні РФ виключно як ресурс для пропагандистських сюжетів і дезінформації, – йдеться у повідомленні.

У профілях колаборантів на сайті розміщено таймер, що показує тривалість очікування на виїзд.

Зараз дивляться

Наприклад, Олексій Левін чекає найменше – 21 день. Водночас Анатолій Ільїн, який збирав та передавав росіянам дані про позиції Збройних сил України, очікує на переїзд уже рік і 17 днів.

На сьогодні скористатися можливістю виїзду до Росії, в обмін на повернення українських громадян із полону, вдалося лише одному колаборанту.

П’ятеро інших припинили співпрацю з агресором завдяки участі в проєкті. Ще 35 осіб перебувають на стадії перевірки.

– 20 громадян, які не бажають залишатися в Україні, але прагнуть виїхати до Російської Федерації, подали відповідні звернення через форму зворотного зв’язку на сайті проєкту. Зараз ці звернення опрацьовують фахівці з Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, – зазначається на платформі проєкту.

Нагадаємо, 25 липня 2024 року був презентований державний проєкт Хочу к своим, який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у співпраці з ГУР МО, СБУ та Секретаріатом уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Війна в Україні, ГУР, Державна зрада, Обмін полоненими, Росія
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