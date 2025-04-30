Втрати ворога на 30 квітня: ЗСУ знищили ще 1 100 окупантів та 11 артсистем

Втрати ворога на 30 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 162-гу добу повномасштабної війни перевищили 951 тис.

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Втрати РФ на 30 квітня 2025

особового складу ‒ близько 951 960 (+1 100) осіб;

танків ‒ 10 729 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 22 353 (+1);

артилерійських систем – 27 091 (+11);

РСЗВ – 1 374 (+1);

засобів ППО ‒ 1 146;

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

дронів оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів /катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179);,

спеціальної техніки ‒ 3 869 (+9).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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