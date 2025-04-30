Вікторія Васьковська, редакторка сайту
Втрати ворога на 30 квітня: ЗСУ знищили ще 1 100 окупантів та 11 артсистем
Втрати ворога на 30 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 162-гу добу повномасштабної війни перевищили 951 тис.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 30 квітня 2025
- особового складу ‒ близько 951 960 (+1 100) осіб;
- танків ‒ 10 729 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 22 353 (+1);
- артилерійських систем – 27 091 (+11);
- РСЗВ – 1 374 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 146;
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- дронів оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112);
- крилатих ракет ‒ 3 196;
- кораблів /катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179);,
- спеціальної техніки ‒ 3 869 (+9).
Читайте такожКарта бойових дій на 30 квітня 2025 – ситуація на фронті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.