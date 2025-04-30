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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Втрати ворога на 30 квітня: ЗСУ знищили ще 1 100 окупантів та 11 артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 30 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 162-гу добу повномасштабної війни перевищили 951 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 30 квітня 2025

  • особового складу ‒ близько 951 960 (+1 100) осіб;
  • танків ‒ 10 729 (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 353 (+1);
  • артилерійських систем – 27 091 (+11);
  • РСЗВ – 1 374 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 146;
  • літаків – 370;
  • гелікоптерів – 335;
  • дронів оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112);
  • крилатих ракет ‒ 3 196;
  • кораблів /катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179);,
  • спеціальної техніки ‒ 3 869 (+9).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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