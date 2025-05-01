Кабмін оприлюднив текст угоди про корисні копалини: основні моменти

Кабінет міністрів опублікував текст угоди про корисні копалини між США та Україною українською та англійською мовами.

Документ було оприлюднено на сайті Кабміну.

Угода про надра між США та Україною

У документі зазначається, що метою угоди про копалини є подальший розвиток економічного співробітництва між Україною та США.

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– Ця угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України, – йдеться у тексті угоди про копалини.

Зазначається, що партнерство має на меті слугувати флагманським механізмом для заохочення прозорих, підзвітних та орієнтованих на майбутнє інвестицій у критично важливі сектори економіки України для підтримки стратегії її відновлення.

Оподаткування і тарифи

У документі прописано, що доходи та внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Військова допомога від США

Також у документі зазначається, якщо після дати набуття чинності уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (зокрема передаватиме системи озброєнь, боєприпаси, технології або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

В угоді немає жодних згадок про борги України перед США.

Ринкові права на купівлю видобутку

Угода на надра визначає спільну зацікавленість у забезпеченні того, щоб ця угода та Угода про обмежене партнерство відповідали стратегічним інтересам обох сторін.

З цією метою уряд України зобов’яже кожен державний орган України, уповноважений видавати ліцензії або спеціальні дозволи на користування надрами для будь-яких активів, що стосуються природних ресурсів, включати до умов таких ліцензій або спеціальних дозволів певні обмеження щодо укладення угод про закупівлю продукції з контрагентом.

У тексті угоди про корисні копалини прописаний пункт, який наголошує на утриманні від пропозиції будь-якій третій стороні значно вигідніших фінансових або економічних умов для купівлі видобувної продукції, суттєво подібної за якістю чи кількістю.

Угода про копалини: текст

Документ містить дві версії – українську та англійську. Всього угода складається з 12 сторінок. Нижче пропонуємо ознайомитися з українською версією тексту угоди про копалини.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 травня Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

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