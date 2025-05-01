Коли буде останній дзвоник в Україні та чи навчатимуться школярі у червні
Квітень добігає кінця, а разом з ним все ближче відчувається подих літа. Попереду – омріяна пора літніх канікул, час безтурботності, нових вражень та яскравих моментів.
Факти ICTV дізнавалися, коли буде останній дзвоник в Україні, що сповістить про початок літнього відпочинку для українських школярів.
Коли буде останній дзвоник в Україні у школах
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року і може тривати до 30 червня 2025 року. Водночас ця дата — не обов’язковий день завершення навчання, а лише граничний термін, до якого навчальні заклади мають право завершити освітній процес.
Конкретні дати закінчення навчання, проведення останнього дзвоника, графік канікул та інші особливості структури навчального року встановлюються не урядом, а самими школами. Це пов’язано з тим, що заклади загальної середньої освіти мають автономію та самостійно приймають такі рішення.
Це положення не є новим — воно діє відповідно до чинного законодавства вже багато років, ще до початку повномасштабної війни.
Хто ухвалює рішення про дату останнього дзвоника 2025 у школі
У МОН зазначили, що за рішення про графік навчального процесу та коли буде останній дзвоник у школах України, відповідає педагогічна рада кожного навчального закладу. Вона враховує кілька ключових чинників:
- обсяг навчального матеріалу, який потрібно опрацювати;
- безпекову ситуацію в регіоні;
- потреби учнів і учениць;
- можливості педагогічного колективу.
Таким чином, держава не зобов’язує школи проводити навчання до 30 червня — це лише крайній допустимий термін завершення навчального року. Отже, останній дзвоник в Україні у 2025 році у більшості шкіл пролунає 30 травня.
Чи будуть діти навчатися у червні
У МОН зазначили, що червень не є обов’язковим періодом для звичайного навчання, однак школи можуть використати цей місяць для різних форм освітньої діяльності. Це може бути:
- стандартне продовження навчання;
- додаткові консультації для учнів;
- проєктна діяльність;
- індивідуальні або групові заняття;
- літні освітні табори чи екскурсії.
Ці формати створені для того, щоб підтримати учнів у подоланні прогалин у знаннях, що виникли через війну. Але остаточне рішення про доцільність таких активностей у червні ухвалює педагогічна рада школи з урахуванням місцевих умов та інтересів учнів.
Що важливо знати батькам, учителям та учням:
- немає жодних нормативних актів, які б скорочували літні канікули;
- коли буде останній дзвоник і випускні, вирішують педагогічні ради шкіл самостійно, з огляду на ситуацію з безпекою, навчальне навантаження та потреби дітей;
- червень може бути використаний для освітніх заходів, але це — можливість, а не обов’язок.
Міністерство освіти і науки України рекомендує орієнтуватися лише на перевірену інформацію з офіційних джерел і довіряти рішенням педагогічних рад, які ухвалюються з урахуванням реального стану справ у конкретному регіоні та школі.