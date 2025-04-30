Київ поголився на перелік із 22 умов закінчення війни, які висунули США – Келлог

Сполучені Штати Америки озвучили Україні перелік із 22 конкретних умов для завершення війни, на які Київ погодився.

Про це заявив в ефірі телеканалу Fox News спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

США частково врахують територіальні претензії РФ

За його словами, українська сторона ознайомилася з цими пунктами під час зустрічі, яка пройшла минулого тижня у Лондоні.

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Келлог уточнив, що США готові частково врахувати територіальні претензії Росії. У свою чергу, Україна погоджується на фактичне визнання втрати частини територій, однак юридично ці території визнавати не буде.

При цьому йдеться виключно про території, які наразі залишаються під контролем окупаційних сил.

– Вони розуміють, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях. Саме до цього вони готові. Минулого тижня вони повідомили мені, що вже обговорювали цю угоду. Припинення вогню на поточних лініях – це те, до чого вони готові, – додав Кіт Келлог.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявив, що Україна відкрита до переговорного процесу щодо припинення повномасштабної війни в будь-якому форматі.

Проте, за його словами, Росія має продемонструвати реальну готовність іти складним шляхом до встановлення миру.

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