Зеленський про обстріл України: Це відповідь РФ на всі пропозиції

Нові обстріли та штурми є відповіддю РФ на всі пропозиції щодо припинення вогню.

На цьому 1 травня після чергового російського обстрілу наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про російські обстріли України

– Уже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами, – констатує Володимир Зеленський.

Саме тому, певен глава держави, потрібен відчутний поштовх для дипломатії – подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та перемовин.

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– Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку, – переконаний президент України.

Принагідно глава держави подякував усім у світі, хто допомагає Україні.

Що відомо про обстріл України 1 травня

Під час обстрілу України вночі проти 1 травня російські війська атакували п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та 170 безпілотниками, серед яких було понад сто ударних дронів типу Shahed.

Під ударом уночі були Одеса та область, Харків та область, Кропивницький та Кіровоградська область, Київщина, Сумщина, Черкащина.

Лише Одесу вночі атакував 21 безпілотник. Там досі триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон.

Ворожа атака забрала життя двох людей. Ще 15 осіб постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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