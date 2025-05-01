Понад 5 тис. КАБів у квітні: у Міноборони розповіли про зростання атак ворога

Попри всі зусилля міжнародної спільноти щодо припинення збройної агресії Росії проти України, кремль продовжує терор українців.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

– Протягом квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб, – ідеться в повідомленні.

Статистика

Повідомляється, що у квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБ. Четверту частину з них – понад 1200 – ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині.

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У відомстві нагадали, що за минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб. З початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.

Джерело : Міноборони

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