Понад 5 тис. КАБів у квітні: у Міноборони розповіли про зростання атак ворога
Попри всі зусилля міжнародної спільноти щодо припинення збройної агресії Росії проти України, кремль продовжує терор українців.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
– Протягом квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб, – ідеться в повідомленні.
Статистика
Повідомляється, що у квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБ. Четверту частину з них – понад 1200 – ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині.
У відомстві нагадали, що за минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб. З початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.