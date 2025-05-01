Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Понад 5 тис. КАБів у квітні: у Міноборони розповіли про зростання атак ворога

статистика скиданні КАБів ворога
Фото: Pixabay

Попри всі зусилля міжнародної спільноти щодо припинення збройної агресії Росії проти України, кремль продовжує терор українців.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

– Протягом квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб, – ідеться в повідомленні.

Статистика

Повідомляється, що у квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБ. Четверту частину з них – понад 1200 – ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині.

Зараз дивляться

У відомстві нагадали, що за минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб. З початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.

Читайте також
Обстріл Харківщини 22 квітня: РФ скинула КАБи на сільські будинки, є поранені
Обстріл Харківщини 22 квітня

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Міноборони України, статистика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь