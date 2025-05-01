Ремонт ще триває: у МАГАТЕ розповіли про стан ЧАЕС після удару російського дрона

Українські фахівці продовжують виконувати відновлювальні роботи на Чорнобильській атомній електростанції, де в лютому 2025 року російський дрон пошкодив захисне укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

Ремонт пошкодженого укриття

14 лютого російський ударний безпілотник з фугасною бойовою частиною влучив у дах нового безпечного конфайнменту — конструкції, яка накриває четвертий енергоблок ЧАЕС, зруйнований під час катастрофи 1986 року.

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Вибух пробив велику діру в даху. Пожежу та тління на об’єкті гасили кілька тижнів. Але попри можливу небезпеку, радіаційного витоку не зафіксовано.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України та представники МАГАТЕ підтвердили, що рівень радіаційного фону залишається у межах норми.

— Зараз зусилля зосереджені на оцінці повного обсягу пошкоджень на об’єкті, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт, — зазначив Гроссі.

За його словами, конструкція конфайнмента зазнала значних пошкоджень, але українські інженери прагнуть повністю відновити герметичність та надійність споруди.

Ситуацію постійно контролюють фахівці з України та міжнародних структур.

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